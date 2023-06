Ukrajinské údery na spojnice Krymu s pevninou zasáhly hlavně ruskou logistiku

Ukrajinci k ránu zasáhli raketou nejen silniční Čongarský most spojující Krym s Chersonskou oblastí, ale i železniční most přes jezero Sivaš. Tvrdí to ruští vojenští zpravodajové.

Krym je s Chersonskou oblastí spojen třemi cestami. Jedna z nich je nyní vyřazena z provozu. Jak píší ruské zdroje, Ukrajinci pravděpodobně použili britské rakety Storm Shadow, které odpálili zhruba ze vzdálenosti 120 kilometrů.

„Pracujeme a budeme v tom pokračovat,“ komentovala ukrajinská rozvědka údery po strategických spojnicích mezi Krymem a Chersonskou oblastí. Jde údajně o společnou akci ukrajinských ozbrojených sil, partyzánského hnutí a místních obyvatel.

Zasažený Čongarský most je nejkratší cestou z okupovaného Krymu na jižní, chersonskou frontu a ruští logistici ho hojně využívali.

Ruská strana tvrdí, že poškození mostu nejsou zásadní a doprava po něm bude obnovena v co nejkratší době. Jde ovšem také o to, že Ukrajinci demonstrovali, jaké cíle a jak daleko od fronty jsou schopni raketami zasáhnout.

Ukrajinský analytik Roman Svitan prohlásil, že útok na most výrazně ztíží práci ruským armádním logistikům. „Říká se tomu palební kontrola… Znamená to, že Rusové chápou: v jakoukoliv chvíli může přiletět 225kilová nálož“. (Vot Tak)