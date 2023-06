Archeologové objevili v Nizozemsku unikátní 4000 let staré rituální místo

Archeologové našli v nizozemském městě Tiel rituální místo staré asi 4000 let. Svatyně se skládala z několika kulatých mohyl a byla nejspíš zasvěcena slunci, oznámilo dnes město na jihovýchodě země a zveřejnilo vizualizaci.

Lidé místo využívali k oslavám a rituálům zhruba 800 let, rovněž zde pohřbívali své mrtvé. Odborníci nález považují za ojedinělý, uvedla agentura DPA.

Vykopávky v této lokalitě probíhaly už v roce 2017, význam nálezu se ale ukázal až letos. Na rituálním místě o rozloze asi čtyř fotbalových hřišť se našlo zhruba milion předmětů. Mezi nimi byl i skleněný korálek z Mezopotámie starý asi 1000 let. Vědci to považují za důkaz, že mezi obyvateli obou regionů již existoval kontakt. Nejstarší nálezy v Tielu pocházejí podle odhadů z doby 2500 let před naším letopočtem. (ČTK)