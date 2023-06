Fiala se kvůli Blažkovi sešel s Bartošem, podle premiéra si věc vysvětlili

Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes sešel s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem kvůli pirátské kritice ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Podle předsedy vlády si celou záležitost vysvětlili. Řekl to ve večerním pořadu Co na to premiér na CNN Prima News.

„Domluvili jsme se, že pan ministr Blažek bude připraven kdykoliv jakoukoliv otázku, která se tohoto týká, vyjasnit,“ řekl premiér. Ze situace podle svých slov žádnou radost nemá. Bartoš podle něj vyjádřil určité obavy nad mediálním obrazem ministra Blažka. „Ale ministr Blažek neudělal nic, co by jakkoliv mělo oslabit jeho pozici ve vládě,“ podotkl Fiala s tím, že o případném konci Pirátů v koalici se vůbec nebavili. „To téma opravdu takto nestálo, ani to tak pan předseda Bartoš takto nepostavil,“ dodal Fiala.

Pirátské usnesení reaguje na možný Blažkův střet zájmů ve vztahu k prošetřování bytové kauzy v Brně a některé jeho kontroverzní kroky, o kterých v posledních měsících informovaly protikorupční organizace. Blažek podle premiéra veřejnosti i vládě opakovaně vysvětlil svoje kroky a naposledy na jednání vlády vrchní státní zástupce v Olomouci jednoznačně odmítl věci, které byly mediálně prezentovány.

Hlasování všech členů Pirátů iniciovala na stranickém fóru europoslankyně Markéta Gregorová, podle ministra spravedlnosti ji k tomu vedla snaha o zviditelnění se. Gregorová Blažkovi vyčítá některé medializované případy, proti kterým by se podle ní měli Piráti jako protikorupční strana vymezit. V důvodové zprávě ke svému původnímu podnětu zmínila například opakované Blažkovy dotazy na informace z tzv. živých kauz, což podle ní způsobuje, že se dostává do střetu zájmů.

Připomněla také nedávnou zprávu serveru Seznam Zprávy, podle níž Blažek v minulosti získal část utajeného policejního spisu ke kauze, v níž byli stíháni jeho spolustraníci. Podle státní zástupkyně tento únik narušil vyšetřování, doplnil server. Blažkovy postoje podle europoslankyně zároveň ohrožují závazky kabinetu vyplývající z programového prohlášení. Blažek už dříve řekl, že Gregorové nabídl otevřenou debatu, ale neměla čas. Anketa je tak „o něm bez něj“, dodal. (ČTK)