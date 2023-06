Předloha o navyšování jmění státních podniků je ve Sněmovně před schvalováním

Předloha o možnosti navyšování jmění státních podniků je ve Sněmovně před schvalováním. Opoziční hnutí ANO navrhlo, aby o navýšení rozhodovala dolní komora, nikoli kabinet. Úpravu zákona kabinet předložil s ohledem na situaci ztrátové České pošty.

Tu po rušení části poboček a propouštění čeká reorganizace. O podobě novely by měli poslanci hlasovat příští týden.

Pozměňovací návrh zdůvodnila Jana Mračková Vildumetzová (ANO) potřebou zachování parlamentní kontroly nad nakládáním se státním majetkem. „To také lépe umožní posuzovat tvrzené důvody pro zvýšení kmenového jmění spočívající v naléhavých zájmech státu, o nichž se na půdě Poslanecké sněmovny může vést zevrubná diskuze pod veřejnou a opoziční kontrolou,“ stojí ve zdůvodnění.

Mračková Vildumetzová se na plénu se zajímala o to, o kolik se má základní jmění České pošty navyšovat. Ptala se, zda půjde o avizovaných osm miliard korun, a také na to, na co peníze půjdou. Vysvětlení žádal rovněž Karel Sládeček (SPD), poukazoval na nepřípustnost vystavení bianco šeku. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) bude plán transformace České pošty předložen do konce června a vláda jej bude schvalovat 28. června, nebo 12. července. „Samotná částka bude představena v transformačním plánu,“ řekl. Zmiňovaných osm miliard korun neměl být podle Rakušana příspěvek státu, šlo o odhadovanou celkovou transformační částku.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce novelou o státním podniku zmírnit nedávno přijaté změny rozpočtových pravidel. Tyto změny stanoví mimo jiné to, že účty podřízené státní pokladně budou muset mít nově také státní podniky a národní podnik Budějovický Budvar. Účty budou vést v České národní bance, jinde si je budou moci založit jen po souhlasu ministerstva financí. Podle Jurečky by to zasáhlo do majetku státních podniků ve stovkách milionů korun a přineslo také provozní potíže. „Navrhuje se proto nerušit všechny dosavadní účty státních podniků najednou, ale v odůvodněných případech umožnit jejich zachování,“ uvedl ministr ve zdůvodnění své úpravy, která by také stanovila, že národní podnik se za státní podnik nepovažuje. (ČTK)