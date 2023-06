Duda jmenoval šéfa vládní strany Kaczyńského vicepremiérem

Jaroslaw Kaczyński bude jediným vicepremiérem v polské vládě po změnách, které v poledne ohlásí prezident Andrzej Duda. Oznámil to vládní mluvčí. Jde o návrat Kaczyńského do vlády poté, co v červnu roku 2022 odstoupil z funkce místopředsedy vlády a šéfa vládního výboru pro bezpečnostní záležitosti. (PAP)