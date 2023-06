Požár stodoly napojené na rodinný dům v Kozodírkách způsobil škodu asi dva miliony korun

Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes sešel s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem kvůli pirátské kritice ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Podle předsedy vlády si celou záležitost vysvětlili. Řekl to ve večerním pořadu Co na to premiér na CNN Prima News.