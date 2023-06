Ještě bych trochu zariskoval a zkusil něco jiného, říká Zahradil. Zvažuje domácí politiku i diplomacii

„Jestli Babiš objevil zakopanou hřivnu v podobě konzervativních postojů alespoň části voličů a rozhodl se ji využít, nebral bych to na lehkou váhu,“ říká europoslanec Jan Zahradil. Sám zvažuje návrat do domácí politiky nebo vstup do diplomacie.

Europoslanec ODS Jan Zahradil. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N