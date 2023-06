Lipavský: Stejně jako obranu je nutné posílit i diplomacii k omezení vlivu Ruska

Stejně jako obranu musí Česko posilovat také svou diplomacii k omezení vlivu Ruska a Číny, řekl ministr Lipavský. Odolnost mezinárodního společenství vůči nim bude záviset i na vysvětlení postoje Africe a Asii.

Podle něj stojíme na prahu globální konfrontace, její podobu ale neznáme. Dodal, že členství v NATO a v EU má pro ČR životní význam.

„Investice do obranyschopnosti země a investice do její zahraniční služby jsou dvěma stranami jedné mince,“ řekl Lipavský. Dodal, že diplomacie upozorňuje na rizikový vývoj v zahraničí, prosazuje zájmy i buduje spojenectví. Přispívá k tomu, jaký vliv má Rusko a jak se ho daří z mezinárodního společenství vytlačovat. „Odolnost mezinárodního systému vůči vlivu těch, kteří ho chtějí změnit či zničit, bude záviset i na tom, zda budeme schopni své postoje vysvětlit zemím Afriky či Asie. Zda je získáme na svoji stranu. Zda budeme schopni zabránit Rusku a Číně, aby oslabovaly naše vazby se zeměmi západního Balkánu, Východního partnerství a jinde,“ řekl ministr. Podotkl, že řada zemí svou přítomnost v Africe posiluje, zřizuje v afrických zemích svá zastoupení. Připomněl, že ČR ohlásila minulý měsíc svou kandidaturu do Rady bezpečnosti OSN na roky 2032 až 2033. (ČTK)