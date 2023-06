Útočník v Tunisku pobodal policistu u brazilské ambasády, zraněný muž zemřel

Nejspíš psychicky nemocný útočník dnes nožem napadl policistu střežícího brazilskou ambasádu v Tunisku. Muž na následky zranění zemřel. Motiv činu nebyl znám, uvedla agentura AP s odvoláním na tuniské ministerstvo vnitra. Podezřelý útočník byl zadržen.

Policie střelila útočníka při zatýkání do nohy a musel být hospitalizován, dodalo ministerstvo ve svém prohlášení. Policejní důstojník, který zajišťoval bezpečnost před ambasádou, byl pobodán poté, co se podezřelého muže zeptal, co před budovou dělá.

Celá oblast, která se nachází v rezidenční zóně metropole, byla uzavřena policií. Mluvčí ministerstva uvedl, že policista byl bodnut do srdce a odvezen do nemocnice v kritickém stavu. Později zraněním podlehl.

Syn podezřelého muže vyšetřovatelům řekl, že jeho otec je 53letý učitel, který trpí psychickými problémy a už dva dny nebyl doma. (ČTK)