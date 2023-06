ČMKOS chystá do prázdnin čtyři protesty proti balíčku

Průměrná domácnost by po zavedení vládního balíčku obsahujícího devět větších daňových změn měla ročně přijít o 7614 korun. Navrhovaná opatření by nejméně ovlivnila seniory a nejvíce by se dotkla úplných rodin s dětmi, vyplývá z analýzy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).