Rusové by se měli ze Západu vrátit, dokud to ještě jde, míní Volodin

Předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Vjačeslav Volodin vyzval Rusy žijící v exilu, aby se vrátili do vlasti, dokud to ještě jde. Reagoval tak na výroky českého prezidenta Petra Pavla z rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) o potřebě přísnějšího dohledu nad Rusy žijícími na Západě.

Podle Volodinovy interpretace, citované ruskými médii, „český prezident navrhl Rusy žijící v zahraničí zavřít do koncentračních táborů“.

„Vzhledem k tomu, co se děje, je správné nakonec zapojit rozum: dneska se lze vrátit (do Ruska), ale zítra – při té hysterii, která je vybičována v západní Evropě – tomu tak už být nemusí,“ zdůraznil Volodin.

Ruští občané dosud žijící v západních zemích by se po vyjádření českého prezidenta měli podle Volodina nutně zamyslet „kam to odjeli, co našli a co je čeká“.

Podle ruského serveru Meduza nejsou k dispozici oficiální údaje o tom, kolik Rusů po rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 odjelo do ciziny. Neoficiálně se hovoří o stovkách tisíc. (ČTK)