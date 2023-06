V Moskvě hoří budova Centrálního strojního opravárenského závodu. Hořet měla začít střecha dílny, která byla uzavřená kvůli rekonstrukci. Všichni lidé z budovy byli evakuováni. (Riamo)

⚡️In Moscow, a repair and machine plant is on fire.

The metallurgical machine-building enterprise is engaged in the development and production of machine-building products for nuclear energy, transport, and the oil and gas industry. pic.twitter.com/sPpmrKHRLt

