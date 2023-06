Air Montenegro expanduje s novými sezonními linkami do Brna a Bratislavy

Černohorský národní dopravce Air Montenegro zahájil sezonní linky do Brna a Bratislavy. Z letiště v Tuřanech začal létat ve čtvrtek 15. června do Tivatu na pobřeží Jaderského moře. Z bratislavského letiště M. R. Štefánika pak spustil v sobotu 17. června spojení do Podgorice. (Zdopravy)