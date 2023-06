Klimatická aktivistka Greta Thunberg se v Německu připojila k protestu před konferencí COP28. Letošní konferenci OSN o změně klimatu budou v prosinci hostit Spojené arabské emiráty. (Reuters)

ICYMI: Climate activist Greta Thunberg joined a pre-COP28 protest in Germany. The United Arab Emirates will host this year's COP28 conference in December pic.twitter.com/1rN6cQo8Dd

— Reuters (@Reuters) June 17, 2023