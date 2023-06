Lidé v Brně drží pietu za mrtvého Roma

Prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně zaplnili lidé, kteří přišli zavzpomínat na mrtvého Roma. Pieta se nese v duchu protivládní demonstrace, ač mělo jít o poklidné setkání.

Mladý muž zemřel poté, co ho minulou sobotu před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady pobodal sedmatřicetiletý cizinec. Podle nepotvrzených informací to byl Ukrajinec, což u části Romů vyvolalo protiukrajinské reakce a komunitu rozdělilo.

„Co se stalo, udělal jednotlivec, nesmíme odsuzovat celou komunitu. Jak nás oni odsuzují, to dělat nebudeme,“ prohlásil směrem k davu za organizátory Jozef Daniel. Zatímco ale Daniel opakovaně vyzýval lidi, aby poklidně zavzpomínali, část přítomných dávala najevo nesouhlasné emoce.

„My je tady nechceme!“ Začali skandovat na konto Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou invazí. Podobně se lidé ptali na to „co tady Ukrajinci (muži) dělají, když by měli bojovat za svou zemi“. Věří, že vláda v přijímání Ukrajinců selhala. „Tato vláda by měla podat demisi!“ zaznívalo z davu. Účastníci kritizovali, že nepřišel vystoupit nikdo z vedení města.

Vedle romské komunity se před divadlem sešli také členové extremistických skupin a dezinformátoři, kteří situaci využívali k šíření xenofobní nálady. To se některým Romům nelíbilo a vznikaly spory. „Nešiřte dezinformace, tohle má být poklidná pieta, ne politická demonstrace,“ řekl jeden z nich.

Romské osobnosti a organizace opakovaně připomínají, že nelze odsuzovat celou menšinu za čin jednoho člověka. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková ČTK již dříve řekla, že má důvěru ve vyšetřování policistů. I přes to na dnešním shromáždění zaznívaly projevy, které jejich práci zpochybnily. Policie podezřelého na místě zadržela, v úterý jej soud poslal do vazby. (ČTK)