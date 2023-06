K odkladu konce zápisu rodných čísel do průkazů bude vláda asi neutrální

Další odklad ukončení zapisování rodných čísel do občanských průkazů o čtyři roky, jak to navrhlo opoziční hnutí ANO, vláda patrně nepodpoří, ale ani neodmítne. Kabinet označí podle podkladů pro středeční schůzi odsunutí termínu za vhodné, k novele by se mohl postavit neutrálně.

Rodná čísla měla podle novely objevovat v průkazech vydaných do konce roku 2028 místo do konce roku 2024.

Posun zdůvodňují poslanci ANO vysokými náklady, které by si podle nich vyžádal přechod na jiný identifikátor. „Vláda v obecné rovině považuje prodloužení předmětného přechodného období za vhodné,“ stojí v předběžném stanovisku kabinetu, které po schválení dostanou zákonodárci. Vládní legislativci ale upozornili na to, že by bylo nutné upravit i další právní předpisy. Jde například o insolvenční zákon, aby bylo možné vyhledat dlužníka v insolvenčním rejstříku s využitím rodného čísla rovněž až do konce roku 2028. (ČTK)