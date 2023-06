Ukrajina, ČR a Slovensko se dohodly na spolupráci v péči o bojová vozidla

Ukrajina, Česko a Slovensko se dohodly na možné budoucí spolupráci v péči o bojová vozidla, oznámil ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Setkání tří ministrů se uskutečnilo na okraj dnešní schůzky Kontaktní skupiny pro Ukrajinu, která se konala v Bruselu.

„Detaily budou upřesněny později. Nicméně jde o důležitý krok ve spolupráci mezi našimi zeměmi,“ dodal Reznikov.

Jak v této souvislosti poznamenal list Ukrajinska pravda, minulý týden se dostala na veřejnost informace, že český státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína zahájí v nejbližší době opravy tanků T-64 ukrajinské armády. Tanky, které byly desítky let ve skladech, by po modernizaci měly zamířit přímo do bojů na Ukrajině napadené Ruskem. Smlouva přitom vychází z memoranda mezi VOP CZ a ukrajinským státním koncernem Ukroboronprom z letošního února. (ČTK)