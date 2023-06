Virgin Galactic zahájí komerční lety do vesmíru do konce měsíce

Soukromá kosmická společnost Virgin Galactic zahájí komerční lety do vesmíru do konce tohoto měsíce. Firma Brita Richarda Bransona, který se jako první miliardář podíval do vesmíru, plánuje start letu s názvem Galactic 01 na období od 27. do 30. června.

Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC. Cena letenky je 450 000 dolarů (necelý deset milionů Kč), společnost jich prodala přes 800. Lety jsou navrženy tak, aby cestujícím na vrcholu stoupání poskytly výhled z vesmíru a umožnily jim na několik minut zažít stav beztíže.

Společnost Virgin Galactic uvedla, že první let bude vědeckovýzkumnou misí, při níž budou tři členové posádky z italského letectva a italské Národní rady pro výzkum provádět experiment v podmínkách mikrogravitace.

Druhý komerční let do vesmíru bude podle společnosti následovat začátkem srpna. Posléze plánuje podnikat let do vesmíru každý měsíc.

V devatenáctileté historii společnosti, která musela překonat řadu nehod a technických problémů, se jedná o zásadní milník. Minulý měsíc se po téměř dvouleté přestávce vrátil do provozu raketový letoun společnosti Virgin Galactic, který se nazývá Unity. Stroj se dvěma piloty a čtyřmi cestujícími na palubě vystoupal nad pouští v Novém Mexiku v USA až k hranici vesmíru, zhruba 90 kilometrů nad povrch, a poté se snesl zpět dolů. Byl to poslední zkušební let před spuštěním dlouho očekávaných komerčních letů.

Kolem 18.30 SELČ si akcie Virgin Galactic připisovaly na newyorské burze přes 13 procent. Po oznámení o zahájení komerčních letů stouply před zahájením obchodování o více než 40 procent.

Na začátku dubna vyhlásila v USA bankrot společnost Virgin Orbit. Tato sesterská firma Virgin Galactic se zabývala vypouštěním komerčních satelitů. V lednu se firmě nevydařila mise, jejímž cílem bylo vynést z Británie devět malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země. Neúspěch byl pro firmu velkou ranou a prohloubil její finanční potíže. (ČTK)