Nehoda šesti vozidel uzavřela D1 u Jihlavy

Praha rozšiřuje zákaz vjezdu kamionů nad 12 tun do rezidenčních částí města. TSK proto nainstaluje do 1. července 150 značek na území Prahy 5 a 6. „Těžká nákladní auta do obytných čtvrtí nepatří, zvláště když mají k dispozici objízdné trasy,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib. (Zdopravy)