Jihokorejci vylovili z moře trosky severokorejské rakety

Jihokorejské armádě se podařilo vyzvednout ze dna Žlutého moře velkou část nosné rakety, kterou KLDR použila při neúspěšném pokusu vypustit špionážní satelit. Podle Soulu jde zřejmě o druhý stupeň rakety s nádrží, Jihokorejci ho teď budou analyzovat spolu s Američany. Po nákladu a třetím stupni dále pátrají. Trosky hledá i čínská armáda. (Reuters)

