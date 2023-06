Plánovaná snížená sazba DPH 12 při prodeji kohoutkové vody má být jen za předpokladu, že nebude ochucená sirupem

Plánovaná snížená sazba DPH 12 procent má být při prodeji kohoutkové vody za předpokladu, že nebude ochucená například šťávou, sirupem nebo přidaným ovocem, vyplývá z návrhu vládního konsolidačního balíčku.

Pro minerální i kojenecké vody bude platit základní sazba, stejně jako pro kávu s mlékem nebo se smetanou. Ministerstvo financí (MF) přijalo připomínku na zařazení rostlinného mléka do snížené sazby spolu s kravským mlékem. Odmítlo připomínky, které by zařadily do snížené sazby dětské pleny nebo menstruační pomůcky.

Vládní balíček má nově sloučit sníženou sazbu DPH ze současných deseti a 15 procent na jednu 12procentní. Do té mají být zařazené mimo jiné potraviny nebo stravování v restauracích. Z vypořádání připomínek vyplývá, že všechny nealkoholické i alkoholické nápoje včetně točeného piva budou v sazbě 21 procent. Vláda také chce u alkoholických nápojů zvýšit spotřební daň na lihoviny, naopak u takzvaného tichého vína zůstane na nulové sazbě.

Výjimku u DPH na nápoje má mít voda z kohoutku, pro kterou má platit snížená sazba. V důvodové zprávě materiálu ministerstvo upozorňuje, že se to bude týkat pouze čisté vody bez příchutě. „Ledová tříšť vyrobená z kohoutkové vody a ochucená sirupem bude v základní sazbě daně,“ uvádí. Podle materiálu aplikaci snížené sazby ale nebrání přidání dekorace do sklenice nebo na sklenici s kohoutkovou vodou. „Příkladně v podobě lístků máty,“ píše ministerstvo.

V původním návrhu se počítalo s výjimkou pouze pro kravské mléko, nově do snížené sazby mají patřit i rostlinné alternativy, jako jsou sójové nápoje, nápoje z ořechů, obilovin nebo na bázi semen, jako je například konopné mléko. Do snížené sazby budou patřit i ochucené verze nápojů, tedy například mléko s medem nebo mléčný koktejl se zmrzlinou. Platit to má i pro rostlinné alternativy. MF tak vyhovělo připomínkám ministerstev pro místní rozvoj a zdravotnictví, které argumentovalo tím, že v ČR trpí zhruba deset procent obyvatel alergií na laktózu. Zařazení minerálních a kojeneckých vod do nižší sazby požadoval Svaz obchodu a cestovního ruchu. (ČTK)