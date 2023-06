Přes Středomoří letos putovalo do Evropy 50 300 migrantů

Letos do května přišlo do Evropy přes centrální Středomoří 50 300 migrantů, dvakrát více než za stejné období v roce 2022. Na tuto trasu připadá téměř polovina nelegálních vstupů do EU. Celkem do EU podle agentury Frontex nelegálně vstoupilo 102 000 lidí.

Za prvních pět měsíců letošního roku bylo odhaleno 102 000 případů nedovoleného překročení vnějších hranic EU. Jde o 12procentní nárůst než v loňském roce.

V období od ledna do května došlo po západobalkánské trase 30 700 migrantů. Jde o druhou nejaktivnější trasu pro migraci. Došlo zde ale o 25procentní pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. (Fronetex)