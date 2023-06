Ceny výrobců postupně klesají, u zemědělců meziročně o 10,2 procent

Ceny zemědělských výrobců klesly meziměsíčně o 5,2 %, meziročně pak byly nižší o 10,2 %. Naopak ceny průmyslových výrobců poklesly meziměsíčně o 0,8 %, ale meziročně vzrostly o 3,6 %. Ceny stavebních prací vzrostly o 0,3 % meziměsíčně a o 6,9 % meziročně. Data dnes zveřejnil Český statistický úřad.

„V květnu vzrostly ceny v průmyslu proti loňskému roku o 3,6 % a svůj meziroční růst zmírňují od října loňského roku. Ceny v zemědělství po více než dvou letech klesly, a to o více než 10 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů téměř o 7 % a ceny tržních služeb pro podniky o více než 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 5,2 %. Klesly ceny vajec o 10,3 %, obilovin o 6,3 %, brambor o 6,0 %, olejnin o 5,4 % a mléka o 5,3 %. Vzrostly ceny ovoce o 11,9 %, drůbeže o 1,7 % a prasat o 0,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců poprvé po 26 měsících nižší, a to o 10,2 % (v dubnu ještě vyšší o 0,1 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 24,4 %. Nižší byly ceny olejnin o 33,7 % a obilovin o 23,6 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 20,1 % a brambor o 16,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 11,1 %. Vzrostly ceny vajec o 38,5 %, prasat o 20,7 %, drůbeže o 14,2 % a mléka o 7,5 %.

„Aktuální data o vývoji cen zemědělských výrobců dávají českým spotřebitelům naději, že se promítnou do poklesu cen potravin. Již duben přinesl pozitivní signál, když se meziroční růst cen v zemědělství téměř zastavil, a květnová data klesající trend potvrdila – meziročně byly zemědělské ceny nižší o 10,2 procent,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Pro peněženky českých domácností je podle něj o to důležitější, že k meziročnímu poklesu cen zemědělských výrobců došlo letos v květnu poprvé po více než dvou letech růstu. „Tento pokles se samozřejmě propisuje do cen výrobců potravin, a tedy i do cenovek v českých obchodech, se zpožděním, ale poslední data nám dávají stále větší jistotu, že potravinová inflace u nás odeznívá,“ popisuje Kymlička. (ČSÚ)