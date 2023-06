Schillerová se opřela do Michálka, ohrožuje podle ní demokracii

Předsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová se při dnešním jednání o zpřísnění zákona lex Babiš pustila do Piráta Jakuba Michálka. Jako autorka navrhovaného zpřísnění ho obvinila z toho, že ohrožuje demokracii a má obsesi předsedou ANO Andrejem Babišem.

Schillerová znovu mluvila o posedlosti Pirátů a o Michálkově obsesi předsedou ANO a někdejším premiérem Andrejem Babišem. Michálek podle ní s Babišovou fotografií „snad i usíná“ a koalice mu „zdatně sekunduje“. „Pan poslanec Jakub Michálek je nebezpečný pro budoucnost nás všech a pro budoucnost demokracie,“ prohlásila předsedkyně frakce hnutí. Obracela se na zbytek koalice, „aby se nenechala vodit Piráty“. „Odmítněte totalitní prakticky pana kolegy Michálka,“ nabádala.

Podle Michálka je ve skutečnosti posedlá Schillerová

„Pokud na někoho ukazujete, ukazujete jedním prstem na něho a třemi prsty na sebe nazpátek,“ reagoval šéf pirátských poslanců Michálek a řekl o sobě, že opravdu vytrvalý je. Naznačil, že posedlá je ve skutečnosti Schillerová, když byla podle něho unešená z Babišova podpisu do diáře. „Vy nemáte opravdu jinou prioritu než paralyzovat celou Sněmovnu kvůli ekonomickým zájmům jednoho člověka? Dosáhli jste úrovně toho, že jste mistři sebeprojekce,“ prohlásil Michálek na adresu ANO.

Koalice nechala ve středu stanovit po obstrukcích dobu pro hlasování o podobě předlohy na dnešních 11:00. Zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek v zákoně o střetu zájmů chce koalice připojit k vládní novele, která mění řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Poslanec ANO Radek Vondráček dnes neuspěl s požadavkem, aby plénum jednání přerušilo do přítomnosti omluveného ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

Poslanecký pozměňovací návrh zejména mění ustanovení, které zakazuje veřejným funkcionářům provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Zpřísňuje postihy a ztíží obcházení zákazu tak, že se má vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Obdobně tomu má být u společností v případě zákazu přijímání dotací a investičních pobídek, který míří na členy vlády. Poslanec ANO Milan Feranec označil úpravu za kutilství. Poukazoval na to, že kdyby Babiš nechal mediální dům Mafra převést na hnutí ANO, bylo by to naprosto legální. (České noviny)