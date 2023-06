Video dne: České fantasy Vědma míří k divákům. I s Annet X a Dagmar Havlovou

Dnes začíná Voyo vysílat novou pětidílnou česko-slovenskou minisérii Vědma. V titulní roli se v seriálu objeví Annet Charitonova, v hudebním světě známá jako Annet X.

V hlavních rolích se objeví Dagmar Havlová, Jaroslav Dušek, Josef Trojan, slovenské herečky Antónia Lišková, Vica Kerekes a Gabriela Marcinková v roli temné Lucii nebo maďarský herec Erwin Nagy.

Hlavní hrdinka Klára žije v idylickém prostředí u prarodičů, skládá hudbu a studuje historii. Netuší, že má mimořádné schopnosti a že její podivné sny se brzy stanou skutečností. Když do jejího života vstoupí láska, události naberou rychlý spád.

Postavu Kláry ztvárnila Annet Charitonova, pro kterou je Vědma první hereckou zkušeností. Kromě hraní je ale i autorkou písně, která v seriálu zazní. „Jediné, kde jsem si vyzkoušela herectví, jsou moje vlastní videoklipy. Když jsem byla oslovena, dlouho jsem váhala. Ale nakonec mi přišlo, že je to jedna ze zkušeností, kterou kdybych nepřijala, tak bych určitě litovala,“ říká ke svému obsazení Annet Charitonova a dodává: „V porovnání s mojí dosavadní tvorbou je ta píseň jiná. Snažila jsem se od ní trochu odosobnit, abych ji nepsala já za Annet X, ale za devatenáctiletou Kláru, kterou ztvárňuji. Abych ukázala, že nemá úplně moji osobní zkušenost. A samozřejmě jsem vycházela z konkrétních témat Vědmy.“

Dagmar Havlová se v seriálu objeví v roli jasnovidné léčitelky. „Zaujala mě myšlenka pravdivosti příběhu, protože věřím, že vyslané zlo se vrátí ve stejné podobě, možná větší. A vyslané dobro stejně tak. Vybrala jsem si žánr Vědmy, protože jsem měla možnost hrát úplně jinou postavu, jakou jsem ještě nehrála. Hraju jasnovidnou léčitelku, bylinkářku, která pomáhá lidem, a to je vlastně i můj způsob života nebo to, co celý život dělám – například v nadaci VIZE 97,“ uzavírá Dagmar Havlová.