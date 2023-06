Nejméně 15 lidí zemřelo po srážce autobusu s kamionem v kanadské provincii Manitoba

Nejméně 15 mrtvých a deset raněných si včera vyžádala srážka kamionu s malým autobusem na křižovatce v kanadské provincii Manitoba. V autobusu cestovalo 25 lidí, převážně seniorů.

„Deset lidí bylo přepraveno do nemocnice s různými zraněními,“ řekl novinářům Rob Hill, který velí policii v Manitobě. „Bohužel se na tento den v Manitobě a celé Kanadě bude vzpomínat jako na tragický den neuvěřitelného smutku,“ prohlásil Hill.

Řidiči obou vozidel srážku přežili a jsou nyní v nemocnici, uvedl superintendant Rob Lasson, aniž upřesnil, zda jsou oba řidiči započteni mezi deset hospitalizovaných raněných. Příčiny nehody se vyšetřují.

„Zprávy z Carberry v Manitobě jsou neuvěřitelně tragické,“ napsal na Twitteru kanadský premiér Justin Trudeau a vyjádřil svou soustrast pozůstalým.

Senioři cestovali na výlet do kasina v Carberry, které leží asi 170 kilometrů na západ od Winnipegu. „Je to obrovská ztráta pro naši komunitu. Je to šok,“ řekla Kim Amstrong, správkyně střediska pro seniory Dauphin. „Modlíme se za ty, kdo přežili,“ dodala. (ČTK)