Porota projednává případ muže obžalovaného za masakr v synagoze v Pittsburghu

Porota u amerického soudu dnes začala projednávat verdikt pro muže, který v roce 2018, podle obžaloby hnán nenávistí vůči Židům, zastřelil 11 lidí v synagoze ve městě Pittsburgh. Dnes 50letý Robert Bowers čelil desítkám obvinění a za některá z nich mu hrozí trest smrti, informovala agentura AP.

Pokud jej porotci uznají vinným, bude následovat navazující řízení, v němž by vybírali mezi trestem smrti a doživotním vězením.

Střelba v synagoze Tree of Life, při níž přišli o život věřící ve věku 54 až 97 let a několik dalších lidí utrpělo zranění, je označována za nejkrvavější antisemitský útok v dějinách Spojených států. To, že jej Bowers spáchal, nerozporuje ani jeho obhajoba. Zpochybňuje pouze argumentaci, že někdejšího řidiče kamionu k činu vedla čirá nenávist.

Prokuratura takto jeho jednání popisovala před dvěma týdny na začátku hlavního líčení a také dnes při závěrečné řeči. „Je plný nenávisti vůči Židům,“ uvedla státní zástupkyně Mary Hahnová. „To je to, co jej hnalo k činu,“ pokračovala. (ČTK)