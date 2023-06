Čína požaduje zrušení výstavy disidentského umělce Badiucaa

Čína žádá o zrušení výstavy umělce Badiucaa ve varšavské instituci Zamek Ujazdowski. Výstavní projekt, který spoluorganizuje pražský Dox a Sinopsis, se ale uskuteční i navzdory tlaku čínské strany.

Čínský umělec Badiucao na zahájení výstavy v pražském Doxu. Foto: Dox

Stejně jako na jaře 2022 v Doxu čínská ambasáda aktuálně vyvíjí tlak na zrušení připravované výstavy čínského disidentského umělce Badiucaa v zámku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ve Varšavě.

Přečtěte si náš loňský rozhovor s Badiucaem.

Přečtěte si také recenzi loňské výstavy.

Výstava s názvem Tell China’s Story Well, kterou pražský Dox spoluorganizuje a jejímž partnerem je projekt Sinopsis, podává o Číně jiný obraz, než jaký by si její oficiální představitelé představovali.

Z e-mailu, který získala redakce rádia Svobodná Evropa, vyplývá, že čínské velvyslanectví ve Varšavě se snaží vyvinout tlak na polskou vládu, aby zrušila nadcházející výstavu disidentského umělce Badiucaa v polském hlavním městě.

Čínský diplomat Wej Ťiao v korespondenci odeslané z e-mailu čínského velvyslanectví uvádí, že výstava je útokem proti obrazu „Číny a čínských vůdců“, že zraňuje „city čínského lidu“ a mohla by poškodit „vzájemné vztahy“ mezi Pekingem a Varšavou. V e-mailu odeslaném 7. června čínský diplomat žádá o schůzku s vedoucími pracovníky polského ministerstva kultury a národního dědictví.

Odpověď ministerstva na e-mail redakce nezískala, není tak jasné, zda se schůzkou s představiteli velvyslanectví souhlasili. Centrum současného umění Zamek Ujazdowski však uvedlo, že neustoupí a výstavu Tell China’s Story Well otevře v plánovaném datu 16. června. „Nemůžeme akceptovat kroky čínského velvyslanectví, které jsou v rozporu se zákonem,“ podotkl ředitel galerie Piotr Bernatowicz.

Na galerii byl ostatně už dříve vyvíjen nátlak ze strany pracovníků čínského velvyslanectví, a dokonce ji osobně navštívil vysoce postavený představitel, který požadoval, aby instituce výstavu zrušila a odstranila plakáty propagující výstavu po celém městě.

„Výše uvedené kroky čteme jako akty preventivní cenzury, proti kterým se důrazně ohrazujeme. Vyzýváme všechny, kteří se angažují ve prospěch svobody slova a projevu, aby nás a umělce podpořili v odporu proti tomuto nátlaku návštěvou nadcházející výstavy a psaním dopisů na podporu ministerstva kultury a národního dědictví,“ napsal Zamek Ujazdowski v oficiálním prohlášení.

Badiucao je čínský exilový umělec žijící v Austrálii, jehož tvorba zahrnuje politické karikatury, instalace, street art a performance. Jeho umění je známé tím, že odsuzuje porušování lidských práv a potlačování svobody slova v Číně.

Výstava ve Varšavě je již třetí mezinárodní Badiucaovou výstavou. Při každé z nich čelil nátlaku čínských představitelů na organizátory a vlády hostitelské země. V Itálii zaslala čínská strana diplomatickou nótu, v Praze kontaktovali Centrum současného umění DOX telefonicky a ve Varšavě přišli představitelé velvyslanectví už osobně – vždy se stejnou rétorikou.

Poslední Badiucaova mezinárodní výstava se konala v Praze v květnu 2022 v Centru současného umění Dox. I v Česku se pracovníci čínského velvyslanectví snažili vyvíjet nátlak na galerii, která Badiucaova díla hostila, aby výstavu zrušila, a také kontaktovali českou vládu s požadavkem na její zastavení.

„Agresivní akce čínského velvyslanectví není jen útokem na má osobní lidská práva a svobodu projevu, ale také vážným zásahem proti suverenitě Polska,“ uvedl Badiucao pro rádio Svobodná Evropa.

Sám autor doplňuje, že si váží podpory, které se mu v Polsku v souvislosti s posledním incidentem dostalo, a odmítá tvrzení čínských představitelů, že jeho práce uráží zemi nebo její obyvatele.