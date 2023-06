Přechod na zelenou ekonomiku bude Česko stát tři biliony korun, předpokládá studie

Přechod na bezuhlíkovou ekonomiku Česko vyjde na více než tři biliony korun, asi třetinu těchto investic bude nutné učinit do roku 2030. Vyplývá to ze studie Boston Consulting Group, podle které budou většinu tvořit investice firem

Nuclear power plant Dukovany, Czech republic

Studie, která vznikla ve spolupráci s Aspen Institute, poukazuje na to, že Česko má horší výchozí pozici při přechodu na bezuhlíkové hospodářství než jiné evropské státy. A to přesto, že se v posledních třiceti letech podařilo snížit podíl skleníkových plynů asi o čtyřicet procent.

Nulových emisí by evropské státy měly dosáhnout do roku 2050, studie přitom očekává, že do té doby výrazně poroste spotřeby elektrické energie v Česku ze současných 74 TWh na 125 TWh. Kvůli vypínání fosilních zdrojů proto budou investice do zelených zdrojů energie klíčové pro dosažení uhlíkové neutrality. Energetika je nyní zodpovědná za více než třetinu emisí skleníkových plynů.

Právě investice do energetiky budou představovat polovinu peněz, které budou pro přechod k bezuhlíkové ekonomice potřebné, uvádí studie. Následuje průmysl (asi 450 miliard) a výroba automobilů (cca 400 miliard korun).

Studie předpokládá, že bude nezbytné ztrojnásobení současného výkonu jaderných elektráren, a to jak v rámci dostavby Dukovan a Temelína, tak budováním malých modulárních reaktorů. Instalovaný výkon solárních elektráren by měl vzrůst patnáctinásobně ve srovnání se současnou situací, v případě větrných elektráren se očekává osminásobný růst. V rámci průmyslu bude podle studie nezbytné přejít na výrobu tepla a energie z biomasy nebo vodíku.

Klíčový bude rovněž přechod na elektromobilitu, a to i v oblasti jejich výroby. Pokud by se Česko nestalo významným hráčem na polo výroby baterií do elektromobilů, znamenalo by to pokles tuzemského HDP až o pět procent, udává studie. Nezbytné minimum je podle studie výstavba aspoň dvou továren na baterie, pokud se tak nestane, podíl automobilového průmyslu na HDP nejspíš klesne. Česko doposud nemá žádnou podobnou továrnu od zahraničního investora přislíbenou.

Právě třetina českého automobilového průmyslu je podle studie navázaná přímo na spalovací technologie (například výroba svíček atd.), pokud by Česko chtělo zachovat svůj význam na poli automobilového průmyslu, budou nutné investice ve výši asi 400 miliard korun.

Kromě automobilového průmyslu studie předpokládá, že český průmysl může využít také znalosti a schopnosti v oblasti výroby komponent pro vodíkové technologie nebo výroby tepelných čerpadel. Potenciál má Česko také v oblasti malých modulárních reaktorů.