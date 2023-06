Video dne: Bratři Mašínové míří do kin

Distributor filmu Bratři zveřejnil první trailer. Film Bratři zachycující životní příběh bratří Mašínů vstoupí do kin 26. října, sedmdesát let od jejích útěku do Západního Berlína.

Hrdinové nebo vrazi? Jen málokteré téma moderní české historie vzbuzuje tolik emocí jako osud skupiny bratří Mašínů. Teď se jej chopili i čeští filmoví tvůrci, scenárista Marek Epstein a režisér Tomáš Mašín.

Hlavní role ve filmu ztvárnili Oskar Hes a Jan Nedbal, v dalších rolích se objeví Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Antonín Mašek, Matěj Hádek a Tatiana Dyková.

Film Bratři vypráví jeden ze zásadních příběhů naší novodobé historie, příběh rodiny, která se vzepřela nacistické i komunistické totalitě. „Máme filmy adorující nástup komunismu i oslavující odboj. Chybí nám však o této době snímek krutě upřímný,“ říká režisér filmu Tomáš Mašín, vzdálený příbuzný bratrů. Chci, aby to byl film o snaze uniknout ze sevření, o touze zůstat svobodný. Zprostředkovat jím vhled do výchovy a myšlení nejednoznačných a rozporuplných aktérů.“

Producent filmu Petr Bílek se připojuje: „Když jsme začali připravovat tento film, zjistili jsme, že bratry Mašíny u nás zná většina lidí a všichni na ně nějakým způsobem emotivně reagují. Buď s jejich činy souhlasí, nebo je s různou intenzitou odmítají. Myslím si, že většina těch lidí detaily jejich příběhu nezná a je proto pro nás určitou povinností jej filmově zpracovat. Pro

mnoho lidí to bude příležitost se seznámit s tím, co se tehdy stalo, jaké byly motivace těch kluků a možná si buď poopravit, nebo naopak utvrdit svůj názor. My nesoudíme, bratři Mašínové jsou hrdiny tohoto filmu, ale jestli jsou hrdiny historie, chceme nechat na divákovi. A právě proto by na film Bratři měli přijít.“