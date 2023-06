Podle poradců EK by Evropská unie měla snížit emise až o 95 procent do roku 2040

Evropská unie by se měla zavázat, že do roku 2040 sníží své čisté emise skleníkových plynů až o 95 % ve srovnání s úrovní z roku 1990, uvedli ve čtvrtek oficiální poradci. Dosažení takového cíle si podle nich vyžádá rozsáhlé investice do obnovitelných zdrojů, nahrazení fosilních paliv takzvaným zeleným vodíkem a další. (Reuters)