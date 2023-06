SPD a Trikolora půjdou dohromady do voleb v příštím roce

Neúspěšný kandidát na prezidenta Karel Diviš oznámil, že chce příští rok kandidovat do Evropského parlamentu. Do voleb půjde jako nestraník na kandidátce Svobodných. V EP by chtěl hájit české národní zájmy a být podle svých slov jakousi spojkou mezi parlamentem a „obyčejnými lidmi“. (Novinky)