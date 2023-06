Ankara nepodpoří vstup Švédska do NATO, pokud neustanou protiturecké protesty

Ankara nepodpoří vstup Švédska do Severoatlantické aliance, pokud neustanou protiturecké protesty ve Stockholmu. Řekl to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v souvislosti s červencovým summitem NATO ve Vilniusu. Turecko blokuje vstup Švédska do aliance už 13 měsíců, dodává AFP.

Švédsko požádalo o vstup do NATO s další dlouho neutrální skandinávskou zemí Finskem po napadení Ukrajiny ruskou armádou loni v únoru. Finské členství turecký parlament schválil letos koncem března, a Finsko se tak začátkem dubna stalo 31. členem Severoatlantické aliance. Vstup Švédska blokuje už jen Ankara a Budapešť.

„Švédsko má jistá očekávání, to ale neznamená, že je naplníme,“ uvedl Erdogan. „Abychom splnili tato očekávání, musí Švédsko především splnit svůj díl povinností,“ dodal státník.

Erdogan kritizoval nedávné protesty ve Stockholmu, kterých se zúčastnily také desítky prokurdských protestujících. Právě postoj ke Kurdům a organizaci Strana kurdských pracujících (PKK) je středem sporu mezi Ankarou a Stockholmem. Turecká vláda viní Stockholm z toho, že dlouhodobě poskytuje útočiště disidentům, které Ankara označuje za teroristy.

Podle Erdogana je úkolem švédských bezpečnostních složek protitureckým demonstracím zabránit, píše AFP.

V Ankaře by se dnes měla podle AFP konat trojstranná jednání mezi Tureckem, Švédskem a Finskem o vstupu Švédska do NATO. (ČTK)