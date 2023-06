Ochranný svaz autorský loni inkasoval 1,45 mld. Kč, o 137 mil. Kč meziročně více

Ministr kultury Martin Baxa uspěl na jednání vlády ve Vimperku s žádostí o zvýšení rozpočtu svého resortu o dotaci na přípravu projektu Evropské hlavní město kultury 2028. Suma by se měla rozdělit do šesti let 2024 až 2029, a to do maximální výše 480 milionů korun.