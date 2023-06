Lukašenko se chlubí větší atomovou bombou, než byla ta, která zničila Hirošimu

Běloruský vůdce Lukašenko tvrdí, že sám požádal Rusko o jaderné bomby. „Nepotřebuju strategické… Taktické mi stačí,“ řekl v rozhovoru pro ruskou propagandistku Kabajevovou. „Máme bomby třikrát větší, než je ta, co shodili na Hirošimu,“ prohlásil Lukašenko.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašneko se často a rád obléká do vojenské unifromy. Do opravdové války však zatím nevytáhl. Foto: president.gov.by

Lukašenko v rozhovoru pro 1. kanál ruské státní televize řekl, že má k dispozici jako nosiče rakety Iskander, které mají dolet 500 kilometrů, a to je pro Bělorusko prý dostatečné. Prohlásil, že jeho země i Rusko jsou „cílem“ pro západní armády. „Ale proti jaderné zemi ještě nikdo nikdy nebojoval. Teď máme rakety i bomby,“ vysvětlil, jak chce odradit „nepřítele od útoku“.

Podle běloruského lídra by v případě použití bomb, které Bělorusko podle jeho tvrzení má nyní k dispozici, zahynul hned milion lidí. Když dostal upřesňující otázku, zda jsou již nosiče i nálože na běloruském území, řekl: „No… ne všechno. Pomalu pomalu…“

Podle odborníků jaderné zbraně na území Běloruska ještě nejsou rozmístěny a není pro ně ani připraveno technické zázemí. „V Bělorusku máme míst pro uskladnění jaderných bomb jako psů ve vsi,“ ujistil Lukašenko ruskou novinářku. Poté upřesnil, že speciálně vybavených úložišť, kde je možné bomby přechovávat, je v Bělorusku nyní šest a další se připravují. Nálože podle něj nebudou jen na jednom místě.

Lukašenko také odmítl, že by o případné použití jaderné zbraně musel nějak dlouze a komplikovaně žádat ruského prezidenta Putina. „Copak když začne válka, budu se rozhlížet napravo nalevo? Vezmu sluchátko a kde by Putin nebyl, vezme to. Kdykoliv, třeba teď. Copak je nějaký problém sladit úder? Аť se nepřátelé třesou!“ (president.gov.by)