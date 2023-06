Ve věku 89 let zemřel americký spisovatel a scénárista Cormac McCarthy. Patřil mezi nejvýznamnější autory současné americké literatury. Proslavil se například romány Cesta nebo Tahle země není pro starý, jehož filmové zpracování získalo čtyři Oscary. Byl také držitelem Pulitzerovy ceny. (New York Times)

Cormac McCarthy, the formidable and reclusive writer of Appalachia and the American Southwest, has died at 89. “All the Pretty Horses,” “The Road” and “No Country for Old Men” were among his acclaimed books that explore a world of violence and outsiders. https://t.co/H1hxF3V8eA

— The New York Times (@nytimes) June 13, 2023