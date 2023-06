Slovinsko ujišťuje, že v létě nezavede kontroly na hranici s Chorvatskem

Slovinsko v letní sezoně nehodlá zavést kontroly na hranici s Chorvatskem. Navzdory stoupajícím počtům migrantů o tom ujistil slovinský premiér Robert Golob. Naopak šéf rakouské vlády Karl Nehammer trvá na tom, že kontroly na hranicích Rakouska a Slovinska zůstanou. Vídeň je o půl roku prodloužila v dubnu.

Rakouské ministerstvo vnitra před Golobovou cestou do Vídně zveřejnilo údaje, podle kterých počet případů ilegálních přechodů hranice do Slovinska letos výrazně vzrostl. Do začátku června slovinské úřady evidují 16 131 lidí, kteří na území země přišli bez potřebných dokladů, loni ve stejném období jich bylo asi 4600.

Podle Goloba jsou počty zachycených migrantů tak vysoké, protože je Slovinsko všechny registruje. „Tento proces je výrazně účinnější než kontroly na hraničních přechodech,“ řekl Golob. V této souvislosti jako příklad uvedl Dánsko, které nedávno zrušilo kontroly na hranici s Německem a vsadilo na posílení kontrol na svém území. Podobně by podle něho mělo postupovat Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko. Chorvatsko, kam v létě k moři míří miliony turistů ze zemí EU, se členem unijního schengenského prostoru bez hraničních kontrol stalo na začátku letošního roku. „Nechci rušit Schengen. Chceme být příkladem toho, že s migranty se dá postupovat i jinak,“ řekl šéf slovinské vlády.

Podle Nehammera jsou kontroly na rakousko-slovinské hranici nutné. Kancléř připomněl, že letos v jeho zemi žádost o azyl podalo 18 000 lidí a velkou část z nich v žádné jiné zemi EU nikdo neregistroval. Dodal, že o případném zrušení kontrol se bude uvažovat na podzim. „Když se nám podaří nápor snížit, můžeme se o tom davit,“ uvedl šéf rakouské vlády. (ČTK)