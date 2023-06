Tchajwanský ministr zahraničí Wu se dnes sešel s předsedou Senátu Vystrčilem

Tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu se dnes odpoledne sešel s předsedou Senátu Vystrčilem (ODS). V pražském Valdštejnském paláci mají asi půlhodinové soukromé jednání, následovat bude schůzka delegací.

Oba politici se v Česku sešli i před dvěma lety, kdy jednali o hospodářské spolupráci nebo kybernetické bezpečnosti. Wu se ve středu zúčastní pražské bezpečnostní konference. V plánu je také neoficiální večeře s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Do Prahy přiletěl s chotí, v plánu mají mimo jiné i prohlídku památek.

Do Česka přijíždí Wu podruhé. Během své první návštěvy v roce 2021 se zúčastnil konference, kterou pořádal projekt Sinopsis. Mluvil na ní například o restrukturalizaci dodavatelských řetězců v rámci rostoucího geopolitického napětí kolem Tchaj-wanu. Setkal se tehdy také s Vystrčilem, který mu předal Stříbrnou medaili předsedy Senátu za to, jak přispěl k rozvoji česko-tchajwanských vztahů a jak se on i celý Tchaj-wan staví k obhajobě demokracie a svobody.

Ve středu bude Wu jedním z řečníků bezpečnostní konference, kterou pořádá organizace Evropské hodnoty. Záštitu nad akcí letos převzal prezident Petr Pavel, který ji svým projevem zahájí.

Návštěva ministra Wu v Praze je součástí jeho cesty i do dalších evropských zemí. Čína minulý týden varovala evropské země před oficiálními styky s tchajwanskými činiteli a před podporou „sil prosazujících nezávislost Tchaj-wanu“.

Sílící podpora Tchaj-wanu

Česko se podobně jako většina států v otázce Tchaj-wanu drží politiky jedné Číny a oficiálně uznává jenom pevninskou Čínu. V posledních letech ale zintenzivnilo svou podporu Tchaj-wanu. Ostrov navštívilo několik českých politiků včetně Vystrčila a Pekarové. Vystrčil tak učinil i přes silný nesouhlas Číny, tehdejšího prezidenta Miloše Zemana i expremiéra Andreje Babiše (ANO). Stal se prvním předsedou některého ze Senátů, který za poslední více než čtyři desítky let vystoupil v tchajwanském parlamentu. Prezident Pavel po svém zvolení telefonicky hovořil s tamní prezidentkou Cchaj Jing-wen.

Tchaj-wan, který Čína pokládá za součást svého území, nemá formální diplomatické vztahy s žádnou evropskou zemí s výjimkou Vatikánu. Peking pravidelně kritizuje jakékoli formy kontaktu mezi tchajwanskými a zahraničními činiteli, které označuje za povzbuzování ke globálnímu uznání odděleného statusu Tchaj-wanu od Číny. (ČTK)