Nečas žádá o zproštění obžaloby v kauze trafik pro poslance ODS

Nečas dnes v závěrečné řeči navrhl soudu, aby ho v kauze takzvaných trafik pro poslance ODS zprostil obžaloby. Zopakoval, že je nevinen. Také advokáti Nečasovy manželky Jany a spoluobžalovaného někdejšího náměstka ministra zemědělství Bočka uvedli, že se vina jejich klientů v hlavním líčení neprokázala.

Státní zástupce Rostislav Bajger v úterý navrhl potrestat trojici za podplacení podmíněnými a peněžitými tresty. Soud vynese verdikt odpoledne.

Kauza trafik přispěla před deseti lety po policejním zásahu na úřadu vlády k pádu Nečasovy vlády. Obžaloba tvrdí, že Nečas, tehdejší šéfka jeho kabinetu Nagyová (nyní Nečasová) a Boček slíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu.

„Oni nic nepožadovali, já nic nenabízel.“

Podle Nečase ale neexistuje jediný důkaz o tom, že by rezignace poslanců byla něčím podmíněná. Mezi tím, že složili mandát a jejich následnými funkcemi neexistuje podle něj žádná souvislost. „Oni nic nepožadovali, já nic nenabízel,“ prohlásil bývalý předseda vlády. „Věděl jsem, že jejich hlasy ke schválení balíčku nepotřebuji,“ zopakoval. Uplácení pozicemi vyvrátily podle něj výpovědi všech předvolaných svědků. Dodal, že je kriminalizován za své politické rozhodnutí.

Advokát někdejšího předsedy vlády Adam Černý pak mimo jiné upozornil na to, že je celá obžaloba založena pouze na odposleších. Podle něj záznamy telefonátů nemohou sloužit jako jediný důkaz, státní zastupitelství je navíc podle něj selektivně vybralo. „Je předpoklad, že to, co lidé řeknou do telefonu, je pravdivé. Není,“ prohlásil Černý. Odposlechy lze podle něj také různě a špatně interpretovat. Řízení považuje po deseti letech za neúčelné.

Ani podle Bočkova právníka Petra Tomana se žalobci nepodařilo prokázat, že by funkce, které dostali tři poslanci, měly cokoli společného s tím, že se vzdali mandátu, uvedl. Boček pak podle podle Tomana pouze zprostředkovával jednání mezi Nečasem a poslancem Petrem Tluchořem. Tím nemohl páchat trestnou činnost. Podobně argumentoval už v úterý advokát Nečasové Eduard Bruna, podle kterého by jeho klientka mohla být souzena nanejvýše kvůli pomoci k trestnému činu.

Dva a půl let podmínky a půlmilionový peněžní trest

Nečasovi navrhl státní zástupce uložit podmíněný dvou a půl letý trest se čtyřletou zkušební dobou a půlmilionový peněžitý trest. Jde o souhrnný trest. Bývalý předseda vlády totiž už pravomocně dostal roční podmínku a peněžitý trest 100 000 korun za lživou výpověď ve prospěch manželky v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Stal se tak prvním pravomocně odsouzeným někdejším premiérem České republiky v trestní kauze.

Nečasova někdejší milenka a šéfka jeho kabinetu Nagyová nezákonně nařídila zpravodajcům, aby sledovali premiérovu první manželku Radku a také dva zaměstnance úřadu vlády. Dostala pravomocně podmíněný trest a zákaz činnosti. Bývalý prezident Miloš Zeman Nečasové před koncem svého mandátu udělil milost: prominul jí zbytek zkušební doby.

Zásah policie na úřadu vlády, ministerstvu obrany i řadě dalších míst, který se odehrál v noci na 13. června 2013, vedl k pádu vlády Petra Nečase a jeho odchodu z čela ODS. Následně padla řada obvinění a začaly soudní procesy, některé dosud neskončily. Znamenal velký otřes na domácí politické scéně – otevřel cestu novým stranám, především hnutí ANO a Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury, oslabil naopak důvěru ve stávající subjekty, vedle občanských demokratů se to týkalo i ČSSD. Příležitost využil tehdejší prezident Miloš Zeman jmenováním úřednické vlády. (ČTK)