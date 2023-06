NATO chce prohloubit spolupráci s klíčovými spojenci v Asii a Tichomoří

Severoatlantická aliance se chystá prohloubit vztahy s Jižní Koreou, Austrálií, Novým Zélandem a Japonskem, které jsou jejími hlavními partnery v Indicko-pacifickém regionu.

Se všemi čtyřmi zeměmi chce podepsat bilaterální dokumenty o spolupráci. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na japonský list Nikkei, podle nějž by tyto kroky mohly směřovat ke zřízení kanceláře NATO v Tokiu.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg navrhl, aby aliance příští rok otevřela svůj úřad v japonské metropoli. Plán ale kritizoval francouzský prezident Emmanuel Macron, který se domnívá, že rozšiřování NATO za hranice severoatlantického regionu by bylo chybou.

List Financial Times minulý týden s odkazem na obeznámené zdroje napsal, že nesouhlas Francie komplikuje debaty o první kanceláři aliance v Indicko-pacifickém regionu. Jeden ze zdrojů deníku uvedl, že Francie se zdráhá podpořit jakýkoli návrh, který by „přispěl k napětí mezi NATO a Čínou“ a mohl by také vyvolat obavy mezi členy Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN).

Jedním z nápadů, který koluje mezi členy aliance, je charakterizovat kancelář v Tokiu jako pobočku, jež by posloužila k hladkému přijetí bilaterálních dokumentů o spolupráci se čtyřmi klíčovými partnery NATO v Asii a Pacifiku. Zřízení kanceláře NATO v Japonsku vyžaduje souhlas všech členských států aliance a podle některých názorů by tento přístup mohl Francii přesvědčit. (ČTK)