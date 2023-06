Paul McCartney vydá pomocí umělé inteligence zcela poslední skladbu od Beatles

Bývalý člen legendárních The Beatles Paul McCartney informoval o vydání „poslední nahrávky“ této skupiny, která se rozpadla v roce 1970. Využil k tomu umělou inteligenci, která „vyjmula“ hlas Johna Lennona ze starého dema, díky čemuž píseň dokončil.

Nahrávka by měla vyjít ještě letos. Sir Paul neupřesnil, o kterou skladbu se jedná, ale zřejmě jde o Lennonovu skladbu z roku 1978 s názvem Now And Then. (BBC)