Trump opět míří k soudu, tentokrát kvůli obviněním za nelegální držení dokumentů

Bývalý americký prezident Donald Trump dnes podruhé od začátku jara zamíří k soudu jako trestně stíhaná osoba. V Miami jej čeká zahájení soudního řízení poté, co jej federální prokurátoři obvinili, že po odchodu z Bílého domu nelegálně přechovával utajované dokumenty a bránil úřadům ve snaze získat je zpět.

Šéf Bílého domu z let 2017 až 2021 absolvuje podobnou proceduru jako v dubnu v New Yorku, když se vydal úřadům na základě obvinění z falšování finančních záznamů spojených s platbou pornoherečce těsně před volbami v roce 2016. Nyní čelí obžalobě o 37 bodech, mezi nimiž je obvinění z neoprávněného přechovávání informací spojených s národní bezpečností a maření spravedlnosti, což by v případě odsouzení pravděpodobně znamenalo vězení.

K soudu v centru Miami byl Trump předvolán na 15.00 místního času (21.00 SELČ). Úvodnímu soudnímu jednání budou předcházet administrativní úkony, přičemž podrobnosti nejsou zcela jasné. V médiích se spekulovalo, zda bude obviněnému odebrán vzorek DNA či otisky prstů a zda se ocitne v poutech. Také není jasné, kdo úvodní soudní jednání povede a zda se už dnes Trump vyjádří k otázce své viny, napsal list New York Times.

Podobně jako v New Yorku budou i zahájení druhého trestního řízení s exprezidentem provázet mimořádná bezpečnostní opatření. Místní i federální úřady se podle médií připravovaly na protesty a monitorovaly potenciální hrozby poté, co se na internetu vyrojila násilná vyjádření Trumpových podporovatelů. (ČTK)