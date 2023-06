Výroky válečného zločince v Bosně pobouřily oběti i vysokého představitele

Vlnu pobouření vyvolaly v Bosně výroky odsouzeného bosenskochorvatského válečného zločince Daria Kordiče, který na nahrávce tvrdí, že by vše udělal znovu. Kordić byl v roce 2014 předčasně propuštěn z vězení poté, co si odpykal většinu z 25letého trestu.

Sdružení obětí nyní požaduje, aby soud v Haagu toto rozhodnutí přehodnotil. Vysoký představitel pro Bosnu Christian Schmidt dnes vyzval prokuraturu, aby zahájila vyšetřování kvůli možnému trestnému činu schvalování válečných zločinů.

Případ tento víkend odstartovalo zveřejnění videa, na němž Kordić tvrdí, že dlouholetý pobyt ve vězení „stál za to každou vteřinu“. „Když se mě (přítel) zeptal, jestli to stálo za to vězení, jestli to stálo za tu válku, řekl jsem mu, že bych to udělal znovu, že bych neměnil ani vteřinu,“ říká Kordić na nahrávce údajně pořízené loni.

Bývalý politický představitel Chorvatů v Bosně Kordić si v haagském vězení a později v Rakousku odseděl celkem 17 z 25 let, které mu vyměřil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) za pronásledování, věznění a vraždění Muslimů během války na začátku 90. let minulého století. Mimo jiné nařídil v roce 1993 útok na vesnici Ahmići, kde bylo zavražděno 116 civilistů, zejména žen, dětí a starých lidí.

Bosenské Sdružení obětí a svědků genocidy dnes podle serveru Balkan Insight vyzvalo tribunál v Haagu, aby Kordičovo propuštění po uplynutí dvou třetin trestu přehodnotil. Kordičovy výroky jsou totiž podle něj nejen urážkou obětí, ale i „výsměchem mezinárodní spravedlnosti“. Výrok kritizovala také Evropská unie, která prostřednictvím svého zastoupení v Sarajevu uvedla, že Kordić „žalostně postrádá stud a soucit“ s oběťmi spáchaných válečných zločinů.

Vysoký představitel Schmidt v prohlášení svého úřadu uvedl, že výrokem by se měla zabývat bosenská prokuratura kvůli podezření, že Kordić schvaloval válečné zločiny. To je v Bosně trestné.

V letech 1992 až 1995 byla Bosna dějištěm krvavé války, která si vyžádala přibližně 100 000 obětí. Síly bosenských Chorvatů v ní bojovaly proti bosenským Srbům a po většinu trvání konfliktu také proti místním Muslimům (dnes Bosňákům). (ČTK)