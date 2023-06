Akademie věd varovala vládu před snižováním rozpočtu na vědu

Akademie věd České republiky upozornila na to, že snížení rozpočtu na vědu může znamenat odchod vědců do zahraničí i propad české ekonomiky. Reagovala tak na návrh rozpočtu, který pro vládu připravilo ministerstvo financí.

Rozpočet na vědu, výzkum a inovace by se měl příští rok sníižt o více než 12 miliard korun. Pro Akademii věd by to znamenalo snížení financí o 600 milionů korunů.

AV ČR vyjádřila zásadní nesouhlas s pracovním návrhem státního rozpočtu. „Pokud by došlo k redukci rozpočtu na VaVaI (výzkum, vývoj a inovace), hrozí odliv špičkových vědců do zahraničí a v horizontu několika let další propad české ekonomiky, protože prostředky vložené do vědy jsou také zásadní investicí do budoucí prosperity naší země,“ upozornilo předsednictvo Akademické rady AV ČR v tiskové zprávě.