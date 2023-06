Z Credit Suisse odešlo 10 procent zaměstnanců

Lidé v Česku vycházeli letos na jaře s příjmy lépe než loni na podzim, snadno to zvládalo 53 procent z nich, obtížně naopak 46 procent. Po podzimním zhoršení, kdy to bylo 47 procent a 52 procent, je nyní ekonomická situace domácností podobná jako před rokem. Vyplývá to z průzkumu CVVM.