Fiala: Zda vědci přijdou o peníze příští rok, vláda teprve rozhodne

Evropa v Africe zaspala co do pozornosti k tomuto kontinentu, po ruské invazi na Ukrajinu se to mění. Projekty EU nabízejí Africe více partnerství než ty ruské – a afričtí partneři to vidí. Před odletem na pětidenní misi do Angoly a Zambie to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský.