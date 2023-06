Rusko představilo nový model Iljušinu

Ruská letecká korporace UAC minulý týden veřejnosti oficiálně představila nový dálkový letoun IL-96 verze 400M. Letadlo vychází z třicet let staré konstrukce; původně nebyl o stroj zájem, situaci ale změnily sankce reagující na ruskou agresi na Ukrajině.

IL-96 400M. Foto: UAC

Nový typ letadla má oproti předchozí verzi z roku 1992 (s označením -300) delší trup, podle UAC pojme více než 400 pasažérů a dolet dosahuje až 8750 kilometrů. Podle výrobce má být stroj konkurencí letadlům Airbus nebo Boeing, jejich dolet je ale v některých případech až dvakrát delší.

Rusko začalo připravovat nový model v roce 2017, po čtyřech letech ale kvůli nízkému zájmu oznámilo, že ve vývoji nebude dále pokračovat. To se nicméně změnilo v loňském roce v reakci na protiruské sankce, které cílí mimo jiné na ruský průmysl. Podle UAC proto bude nový Iljušin využívat co nejvíce ruských komponentů včetně motorů Aviadvigatěl PS-90A1. Ty jsou srovnatelné se západními motory z 80. let.

Řada letadel IL-96 měla představovat novou éru ruského leteckého průmyslu po konci Sovětského svazu. Jedinou leteckou společností, která však stroje stále využívá, je kubánská Cubana de Aviación. V současnosti je konstrukce letadla zastaralá, západní letadla obdobné velikosti mají pouze dva motory místo čtyř. Více motorů znamená větší náklady na údržbu a většinou také vyšší spotřebu. Kdo by měl být mezi novými zákazníky, korporace neupřesnila. (Scramble)