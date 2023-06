Bývalý sportovní ředitel klubu Slavoj Vyšehrad Roman Rogoz u plzeňského okresního soudu popřel vinu v kauze korupce ve fotbalu. Rogoz je jeden z hlavních obžalovaných v případu kolem bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra.

Rogoz odmítl, že by v letech 2019 a 2020 uplácel rozhodčí, aby pomohli jeho klubu k výhře. Rozhodně také popřel, že by ve fotbalu existovala nějaká zločinecká organizace, která by zápasy ovlivňovala.

Podle obžaloby se ale Rogoz s pomocí Berbra změnami rozhodčích a úplatky snažil získat výhody pro Vyšehrad, aby klub postoupil do druhé ligy. (České noviny)