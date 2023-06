Chtěl vyšplhat na pátou nejvyšší budovu světa, zastavili ho v 73. patře

V Soulu vyslechli muže, který se dnes pokoušel vyšplhat na Lotte World, šestou nejvyšší budovu na světě (555 metrů). Po skleněné fasádě zdolal 73 pater z celkových 123, než ho zadrželi. Ukázalo se, že jde o 24letého Brita, který byl už v roce 2019 uvězněn za pokus vylézt na londýnský Shard (310 metrů). (SCMP)

A British man attempted to scale the Lotte World Tower, the world's sixth tallest building, without ropes until South Korean authorities forced him to abandon his climb more than half way up the skyscraper in Seoul pic.twitter.com/5kJUO63z7b

— Reuters (@Reuters) June 12, 2023