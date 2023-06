Video dne: Rock for People zakončili Muse

Jako hlavní hvězda závěrečného programu festivalu Rock for People se v neděli večer na bývalém letišti v Hradci Králové představila britská kapela Muse.

Skupina, která je označovaná hudebními publicisty za jednu z nejlepších koncertních kapel současnosti, nadšeným posluchačům představila zejména své poslední album Will of the People, jemuž věnovala i vizuální podobu koncertu.

Ani letos na Rock for People nechyběla pocta českým legendám, kterou se v minulosti staly koncerty Karla Gotta či Marie Rottrové. Jako speciální host se v neděli představil Václav Neckář doprovázený skupinou Bacily.

Rozpočet festivalu loni podle pořadatelů poprvé překročil 100 milionů korun, letos byl téměř dvojnásobný. Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. Loňský vyprodaný ročník Rock for People navštívili 35 000 lidí. Letos jich bylo o něco více, přesný počet pořadatelé oznámí později. (České noviny)